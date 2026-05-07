Irani ka sulmuar tre shkatërrues amerikanë pranë Ngushticës së Hormuzit
Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim ka raportuar se tre shkatërrues të Marinës së Shteteve të Bashkuara janë shënjestruar nga forcat detare iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit.
Sipas mediave shtetërore iraniane, njësitë detare amerikane që operonin në këtë zonë strategjike janë vënë nën zjarr me raketa pas një incidenti të mëparshëm, ku ushtria amerikane kishte sulmuar një tanker nafte iranian.
Raportohet se anijet amerikane janë detyruar të tërhiqen pasi kanë pësuar dëmtime nga sulmet, shkruan skynews.
Në të njëjtën kohë, një avion amerikan thuhet se ka çaktivizuar një tanker iranian një ditë më parë, gjatë përpjekjes së tij për të thyer bllokadën dhe për t’u drejtuar drejt një porti iranian.
Deri më tani, autoritetet amerikane nuk kanë komentuar mbi këto pretendime.
Ngjarjet vijnë në një kohë tensionesh të shtuara në rajonin e Gjirit Persik, veçanërisht rreth Ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme strategjike për transportin global të naftës. /Telegrafi/