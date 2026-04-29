Presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë aktualisht aktivitete në Lindjen e Mesme dhe se, sipas tij, një kundërshtar i caktuar në rajon është “mposhtur ushtarakisht”.

Në një deklaratë publike, ai u shpreh se administrata amerikane, sipas tij, ka arritur sukses në operacionet ushtarake kundër këtij kundërshtari, pa e specifikuar më tej se për cilin aktor bëhet fjalë.

“Po bëjmë edhe pak punë në Lindjen e Mesme tani, siç mund ta dini. Dhe po ecim shumë mirë. E kemi mposhtur ushtarakisht atë kundërshtar të veçantë”, tha 79-vjeçari.

Dy muaj që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit - gjithçka MINUTË PAS MINUTE

Lideri amerikan gjithashtu theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që ky kundërshtar të pajiset ndonjëherë me armë bërthamore, duke e cilësuar këtë si një qëndrim të palëkundur.

“Nuk do ta lejojmë kurrë atë kundërshtar të ketë një armë bërthamore”, shtoi ai.

Deklarata e tij vjen në një periudhë tensionesh të vazhdueshme në Lindjen e Mesme dhe debatit ndërkombëtar mbi programet bërthamore në rajon.

Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje armëpushimi, pa afat të caktuar. /Telegrafi/

