Greqia kryeson kualifikimet – Finlanda, Belgjika, Suedia dhe të tjera shtete në gjysmëfinale
Në edicionin e 70-të të Eurovisionit janë mbyllur kualifikimet e gjysmëfinales, ku dhjetë shtete kanë siguruar kalimin në fazën tjetër të garës.
Greqia është shteti i parë që kualifikohet në gjysmëfinale, e ndjekur nga Finlanda dhe Belgjika.
Më pas vendin e katërt e zë Suedia, ndërsa Moldavia renditet e pesta.
Në listën e kualifikuara janë edhe Izraeli në vendin e gjashtë, Serbia e shtata dhe Kroacia e teta.
Në fund të listës së 10 shteteve që kalojnë në gjysmëfinale janë Lituania në vendin e nëntë dhe Polonia që plotëson dhjetëshen e kualifikuar. /Telegrafi/
