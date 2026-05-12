Në edicionin e 70-të të Eurovisionit janë mbyllur kualifikimet e gjysmëfinales, ku dhjetë shtete kanë siguruar kalimin në fazën tjetër të garës.

Greqia është shteti i parë që kualifikohet në gjysmëfinale, e ndjekur nga Finlanda dhe Belgjika.

Më pas vendin e katërt e zë Suedia, ndërsa Moldavia renditet e pesta.

Në listën e kualifikuara janë edhe Izraeli në vendin e gjashtë, Serbia e shtata dhe Kroacia e teta.

Në fund të listës së 10 shteteve që kalojnë në gjysmëfinale janë Lituania në vendin e nëntë dhe Polonia që plotëson dhjetëshen e kualifikuar.

