Ylli i “Buffy the Vampire Slayer” dhe “Ted Lasso” - Anthony Head, vdes në moshën 72 vjeç
Aktori britanik Anthony Head, i njohur për rolet e tij në serialet "Buffy the Vampire Slayer" dhe "Ted Lasso", ka ndërruar jetë në moshën 72-vjeçare, njoftoi familja e tij të premten.
Vajzat e tij, Emily dhe Daisy Head, gjithashtu aktore, i thanë agjencisë së lajmeve Press Association se ai vdiq nga komplikacionet e pneumonisë.
Head u bë i njohur për audiencën britanike në vitet 1980, kur luajti rolin e gjysmës së një çifti romantik në reklamat për kafenë e menjëhershme Nescafe Gold Blend. Këto reklama u rixhiruan më vonë për tregun amerikan nën markën Taster's Choice.
Ai fitoi famë më të gjerë ndërkombëtare si Rupert Giles, bibliotekari dhe mentori i personazhit kryesor në serialin mbinatyror "Buffy the Vampire Slayer", i cili u transmetua nga viti 1997 deri në vitin 2003. Kohët e fundit, ai luajti Rupert Mannion, personazhin negativ dhe ish-bashkëshortin e Rebeccës, personazhit të luajtur nga Hannah Waddingham, në serialin "Ted Lasso".
Vajzat e tij i thanë lamtumirë me fjalët: "Trishtimi ynë është shumë më i madh se boshllëku që la pas, por e dimë se trashëgimia e tij do të jetojë përmes serialit në të cilin ai ishte pjesë dhe përmes audiencës që i deshi ato."
Ata shtuan: “Sa me fat jemi që e dimë se mund ta shohim të bëjë atë që donte, edhe kur nuk është më me ne.”
Anthony Head lindi në Londër më 20 shkurt 1954. Ai ishte djali i regjisorit të dokumentarëve Seafield Head dhe aktores Helen Shingler, dhe vëllai i tij më i madh Murray Head është gjithashtu aktor.
Gjatë karrierës së tij, ai pati role të shquara në filmin "Zonja e Hekurt", ku luajti Geoffrey Howe, zëvendëskryeministren Margaret Thatcher, më pas në shfaqjen komike "Little Britain", si dhe në serialin "Merlin", në të cilin portretizoi Mbretin Uther Pendragon. Ai u shfaq gjithashtu në titujt "Motherland", "Manchild" dhe "Silent Witness", interpretoi në shfaqje dhe muzikale të shumta dhe u angazhua në muzikë si këngëtar.
Ai u parapri në vdekje në vitin 2025 nga partnerja e tij e gjatë Sarah Fisher, një aktiviste për mirëqenien e kafshëve, e cila ishte 61 vjeç. /Telegrafi/