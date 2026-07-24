Sara Kolami ndan fotografi të reja nga pushimet, me stil veror dhe pamje mbresëlënëse
Sara Kolami ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi të reja nga pushimet verore, duke tërhequr menjëherë vëmendjen me paraqitjen e saj elegante.
Në imazhet e publikuara, ajo shfaqet pranë detit në perëndim të diellit, e veshur me bikini në nuanca bezhë, të kombinuara me një varëse të thjeshtë, ndërsa flokët e gjatë biondë i lë të lirë mbi supe.
Sara Kolami/Instagram
Në një tjetër fotografi, Sara pozon në një ambient me pamje nga bregdeti, duke ruajtur të njëjtin stil minimalist dhe veror.
Pamjet dallohen për atmosferën e ngrohtë të perëndimit, ngjyrat natyrale dhe estetikën e kuruar, ndërsa Kolami ka zgjedhur një paraqitje të thjeshtë, por me shumë finesë.
Fotografitë kanë marrë reagime të shumta nga ndjekësit e saj, të cilët kanë vlerësuar stilin dhe elegancën që ajo ka përcjellë përmes këtij seti veror. /Telegrafi/
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram
Sara Kolami/Instagram