Paris Jackson ka rrëfyer detaje të rralla nga fëmijëria me babanë e saj, ikonën e muzikës Michael Jackson, në podcastin “Call Her Daddy”.

Ajo tregoi se gjatë fëmijërisë kishte rregulla të rrepta.

Ajo dhe dy vëllezërit e saj, Prince dhe Bigi, duhej të përfundonin detyrat e shtëpisë dhe punët familjare para se të argëtoheshin gjatë fundjavave.

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Edhe televizori dhe filmat lejoheshin vetëm në kushte të caktuara.

Paris foli gjithashtu për fëmijërinë në Neverland, duke sqaruar se atraksionet e pronës nuk ishin të destinuara për të dhe vëllezërit e saj, por për fëmijë të sëmurë ose në vështirësi sociale.

Ajo shpjegoi edhe arsyen pse fëmijët e Michael Jackson shfaqeshin në publik me fytyrat e mbuluara.

Sipas saj, kjo bëhej që ata të mund të dilnin dhe të silleshin normalisht pa u njohur nga njerëzit.

Duke folur për të atin, Paris e përshkroi Michael Jackson si një njeri shumë humoristik dhe mikun e saj më të mirë.

Ajo tregoi gjithashtu se humbja e tij në vitin 2009 ishte një periudhë shumë e vështirë për të.

Paris foli hapur edhe për betejën me varësinë, duke treguar se që në moshë të vogël kërkonte mënyra për të ndryshuar gjendjen e saj emocionale.

E njëjta është e pastër nga substancat që nga fillimi i vitit 2020. /Telegrafi/

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