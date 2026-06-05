Ish-modelja Carre Otis ngrit padi për përdhunim dhe trafikim njerëzor kundër ish-kreut të agjencisë Elite Model
Ish-modelja amerikane Carre Otis ngriti një padi në një gjykatë të Parisit të premten duke akuzuar Gerald Marie, ish-kreun e degës evropiane të agjencisë Elite Model, për përdhunim dhe trafikim qeniesh njerëzore. Avokati i saj tha se masa synon të inkurajojë viktima të tjera të mundshme që të paraqiten.
Marie i ka mohuar të gjitha akuzat dhe, sipas avokatit të tij, nuk mund të ndiqet penalisht në këtë rast për shkak të parashkrimit sipas ligjit francez. Megjithatë, padia e ngritur mund t'u lejojë grave të tjera, pavarësisht parashkrimit të çështjeve të tyre, të bashkohen në procedurat, tha avokati i Otis, Mathias Darmon.
Padia, e parë nga Associated Press, pretendon përdhunim të një të miture dhe trafikim të qenieve njerëzore.
Sipas dokumentit, Otis u dërgua në Paris në vitin 1986, në moshën 17 vjeç, nga agjencia Elite Model, dhe u vendos në apartamentin e Marie-s, duke besuar se ai donte ta ndihmonte karrierën e saj në modelim. Ndërsa qëndronte në apartament, ajo dyshohet se është përdhunuar vazhdimisht nga Marie, e cila më vonë dyshohet se "ia kaloi atë burrave të tjerë të pasur në të gjithë Evropën".
Padia gjithashtu pretendon se Otis nuk është paguar kurrë për punën e saj si modele.
"Qëllimi është t'u japim viktimave të tjera mundësinë të gjejnë guxim dhe të bashkohen në padinë tonë. Po hapim derën për të gjithë ata që janë prekur nga ky rast me rëndësi ndërkombëtare që të dalin përpara dhe zëri i tyre të dëgjohet", tha Darmon.
Carre Otis, tani 58 vjeç, u bë një supermodele me famë botërore në fund të viteve 1980 dhe fillim të viteve 1990, duke u shfaqur në kopertinat e revistave Elle, Vogue dhe Vanity Fair, si dhe në kalendarin Pirelli.
Gerald Marie, një shtetas francez 76-vjeçar, drejtoi operacionet e agjencisë Elite Model nga viti 1985 deri në vitin 2010, një periudhë kur agjencia dominoi industrinë e modës dhe lançoi karrierën e shumë supermodeleve të famshme.
Media franceze France Info raportoi se Otis tha se donte të “zbulonte të gjithë sistemin e abuzimit seksual të modeleve që ka ekzistuar prej vitesh në industrinë e modës”, duke bërë paralele me rastin e Jeffrey Epstein.
Një padi e mëparshme e ngritur nga Otis, së bashku me disa ish-modele të tjera, në vitin 2021, e cila lidhej me akuzat për përdhunim dhe sulm seksual kundër Marie gjatë viteve 1980, u rrëzua për shkak të parashkrimit.
Sipas ligjit francez, viktimat që ishin të mitura në kohën e abuzimit të supozuar mund të paraqesin një padi penale deri në 30 vjet pas mbushjes së moshës madhore, duke u lejuar atyre ta bëjnë këtë deri në moshën 48 vjeç. /Telegrafi/