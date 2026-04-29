Përpjekjet për paqe në Iran ende 'në vazhdim', thotë ndërmjetësi pakistanez
Pakistani ende po përpiqet të ndërmjetësojë midis Iranit dhe SHBA-së edhe pse bisedimet e paqes aktualisht kanë ngecur, tha kryeministri i vendit.
Sipas zyrës së tij, Shehbaz Sharif i ka thënë kabinetit të tij se "para nesh qëndrojnë male me probleme", duke iu referuar rritjes së çmimeve të benzinës, por shtoi se "ato do të zgjidhen së shpejti".
Ai tha se përpjekjet për të arritur një paqe të qëndrueshme ishin "ende në vazhdim dhe nuk do të ketë ulje të tyre", transmeton Telegrafi.
Pakistani, i cili ka marrëdhënie të mira me SHBA-në dhe Iranin, ka qenë një ndërmjetës kyç në bisedimet midis të dy vendeve.
Donald Trump kishte anuluar vizitën e të dërguarve të tij në Pakistan për bisedime të drejtpërdrejta me Iranin fundjavën e kaluar, duke thënë se Irani nuk kishte ofruar mjaftueshëm. /Telegrafi/