Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar se në 24 orët e fundit në vend janë sjellë gjithsej 6500 tonë pajisje ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë mijëra njësi municioni dhe automjete të lehta të blinduara.

Sipas informacioneve zyrtare, dy anije transporti kanë ankoruar në portet e Haifës dhe Ashdodit, ndërsa pajisje shtesë kanë mbërritur edhe përmes disa aeroplanëve transportues.

Ndër materialet e dorëzuara përfshihen “mijëra raketa ajrore dhe tokësore, kamionë ushtarakë, automjete luftarake të tipit JLTV, si dhe pajisje të tjera ushtarake”.

Mbi dy muaj që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit me Iranin - MINUTË PAS MINUTE

Pas shkarkimit, pajisjet janë shpërndarë me kamionë drejt bazave ushtarake në të gjithë vendin, raporton timesofisrael.

Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, Amir Baram, deklaroi se operacioni i furnizimit “do të vazhdojë dhe do të intensifikohet më tej në javët në vijim”.

Nga Ministria bëjnë të ditur se që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, në Izrael janë sjellë mbi 115600 tonë pajisje ushtarake përmes 403 aeroplanëve dhe 10 anijeve.

Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz tha se qëllimi i ministrisë është “të sigurojë që Forcat e Mbrojtjes së Izraelit të kenë të gjitha mjetet e nevojshme për të vepruar në çdo kohë dhe në çdo vend me kapacitet të plotë kundër armiqve tanë”. /Telegrafi/

