6500 ton armatim arritën në Izrael - çfarë lloj municioni dërgoi SHBA-ja?
Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar se në 24 orët e fundit në vend janë sjellë gjithsej 6500 tonë pajisje ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë mijëra njësi municioni dhe automjete të lehta të blinduara.
Sipas informacioneve zyrtare, dy anije transporti kanë ankoruar në portet e Haifës dhe Ashdodit, ndërsa pajisje shtesë kanë mbërritur edhe përmes disa aeroplanëve transportues.
Ndër materialet e dorëzuara përfshihen “mijëra raketa ajrore dhe tokësore, kamionë ushtarakë, automjete luftarake të tipit JLTV, si dhe pajisje të tjera ushtarake”.
Pas shkarkimit, pajisjet janë shpërndarë me kamionë drejt bazave ushtarake në të gjithë vendin, raporton timesofisrael.
Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, Amir Baram, deklaroi se operacioni i furnizimit “do të vazhdojë dhe do të intensifikohet më tej në javët në vijim”.
Nga Ministria bëjnë të ditur se që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, në Izrael janë sjellë mbi 115600 tonë pajisje ushtarake përmes 403 aeroplanëve dhe 10 anijeve.
Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz tha se qëllimi i ministrisë është “të sigurojë që Forcat e Mbrojtjes së Izraelit të kenë të gjitha mjetet e nevojshme për të vepruar në çdo kohë dhe në çdo vend me kapacitet të plotë kundër armiqve tanë”. /Telegrafi/