Sa mund të zgjasë bllokada amerikane në Ngushticën e Hormuzit?
Në zemër të kësaj lufte ndodhet Ngushtica e Hormuzit.
Në kohë normale, një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë rrjedh nëpër këtë rrugë ujore për të furnizuar me energji ekonominë globale.
Që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt, Teherani e ka mbyllur në mënyrë efektive këtë rrugë transporti detar.
Në përgjigje, SHBA-të kanë vazhduar bllokadën e tyre atje dhe vetëm dje i paralajmëruan kompanitë të mos paguajnë taksat e Iranit për kalim të sigurt - ose do të përballen me sanksione.
Ngushtica është një levë kyçe për Iranin dhe SHBA-të vazhdojnë të kërkojnë rihapjen e saj - por negociatat nuk kanë arritur të gjejnë ndonjë përparim në këtë çështje ose në çështje të tjera që janë çelësi për arritjen e paqes.
Pra, sa gjatë mund të zgjasë në të vërtetë kjo bllokadë?
"Niveli është shumë i lartë për momentin, ata kanë tre grupe beteje transportuese aeroplanësh atje dhe dy njësi ekspeditash detare", shpjegoi analisti ushtarak Michael Clarke.
"Ata i mbajtën bllokadat e Kubës për shumë, shumë vite dhe bllokada në fakt e Venezuelës është ende në fuqi", shtoi ai.
"Mund ta mbash bllokadën në veprim, por duhet të vazhdosh të rrotullosh njësitë”, vazhdoi Clarke.
"Ata mund ta bëjnë këtë, por kjo ka një efekt në operacionet diku tjetër”, sipas analistit. /Telegrafi/