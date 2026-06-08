Bie turizmi, pasiguria ndikon tek të huajt, operatorët të shqetësuar: Anulime rezervimesh dhe rënie të kërkesës
Protestat që zhvillohen prej më shumë se një jave në Shqipëri duket se kanë sjellë shqetësime në sektorin e turizmit.
Sipas përfaqësuesve të industrisë, një pjesë e turistëve të huaj kanë anuluar rezervimet ose po tregohen më të kujdesshëm në zgjedhjen e Shqipërisë si destinacion për pushimet verore. Operatorët turistik raportojnë se pasiguritë e krijuara nga zhvillimet e fundit kanë ndikuar edhe në numrin paketave turistike të shitura deri tani
“Në impaktin e drejtpërdrejte të kancelimit kemi pas nga Sllovakia e cila ajo mban qëndrim pro-serb. Gjithashtu kemi pas anulime edhe nga Gjermani”, tha Rrahman Kasaj, kryetar i “Unionit Turistik”.
Edhe pse forma e marshimit të qytetarëve është e qetë, zhurma e protestave po sjell ndikim negativ në industrinë e turizmit, gjatë kësaj jave numri i paketave të shitura për të zbarkuar Shqipërinë ka pësuar rënie.
“Klientët e tour-operatorëve botërorë janë të shqetësuar në një vend ku ka destabilizim. Normalisht gjithkush nuk e zgjedh destinacionin tënd për ta përdorur si një vend turistike”, u shpreh Enrik Mehmeti, kryetari i ATA.
“Por ajo që unë e konsideroj shqetësuese është se njerëzit nuk po blejnë dhe thonë ku e dimë ne se si shkon nesër”, u shpreh Kasaj.
Protesta e Flamingove ka bërë që shumë prej agjencive turistike ta heqin nga lista e sugjerimeve Shqipërinë.
“Industria e turizmit është e vetmja që prekët më shumë nga çdo lloj ngjarje siç janë protestat apo lëvizjet e ashpra brenda vendit”, tha kreu i TUR-OPERATORËVE.
“Unë di nga eksperiencat botërore, nëse një turizëm goditet, koha e rikthimit ka kosto të jashtëzakonshme. Kjo na ndodh në Tunizi, Egjipt, por kjo mund të ndodh edhe tek ne”, u shpreh kryetari i ATA-s.
Në vitin 2025 vendi ynë u vizitua nga 12.4 milionë shtetas të huaj, të cilët gjeneruan 5.72 miliardë euro të ardhura, këto shifra e cilësojnë turizmin si një nga shtyllat kryesore të zhvillimi ekonomik./TCH.
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