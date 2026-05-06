Bie çmimi i naftës pasi SHBA-ja pezulloi "Operacionin Liria" në Iran
Vendimi i presidentit amerikan, Donald Trump për të pezulluar “Project Freedom” është mirëpritur në tregjet globale.
Sinjali më i fundit i presidentit amerikan mbi perspektivën për paqe me Iranin bëri që çmimi i naftës bruto Brent të bjerë nën 108 dollarë për fuçi. Një ditë më parë ai ishte në nivelin 113 dollarë.
“Project Freedom” ishte një përpjekje dyditore e SHBA-së për të shoqëruar anijet nëpër rrugën tregtare të Ngushticës së Hormuzit, e cila i acaroi iranianët deri në atë pikë sa u rrezikua stabiliteti i armëpushimit të SHBA-së.
Trump thotë se pezullimi bëhet për të lejuar përfundimin e bisedimeve për paqe, shkruan skynews.
Ky është një zhvillim që pritet të reflektohet në tregtimin e bursave evropiane më vonë, duke u mbështetur në rritjet e lehta të vërejtura në Azi.
Megjithatë, çdo shenjë bllokimi në negociatat SHBA-Iran ka gjasa të shihet si një shpresë e rreme, duke lënë të hapur mundësinë e rikthimit të luftimeve ajrore në Lindjen e Mesme dhe madje një ndërprerje më të gjatë të rrjedhës së energjisë përmes kësaj ngushtice të rëndësishme. /Telegrafi/