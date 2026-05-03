Një marrëveshje me vlerë dhjetëra miliardë dollarë: Izraeli miraton planin për të blerë aeroplanë luftarakë F-35 dhe F-15IA nga Lockheed dhe Boeing
Izraeli ka dhënë miratimin përfundimtar për një plan për të blerë dy skuadrone të reja luftarake me aeroplanë luftarakë të përparuar F-35 dhe F-15IA nga Lockheed Martin dhe Boeing në një marrëveshje me vlerë dhjetëra miliardë dollarë, tha ministria e mbrojtjes të dielën.
Marrëveshja, e miratuar nga Komiteti Ministror për Prokurimin i Izraelit, është një hap i parë në një plan prej 350 miliardë shekelësh (119 miliardë dollarë) për të forcuar ushtrinë e Izraelit dhe "për të forcuar gatishmërinë përpara një dekade të vështirë për sigurinë izraelite", tha ajo, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ajo shtoi se skuadronet e reja “do të shërbejnë si një gur themeli i zhvillimit afatgjatë të forcës ushtarake, duke adresuar kërcënimet rajonale dhe duke ruajtur superioritetin strategjik ajror të Izraelit”.
"Krahas nevojave të menjëhershme të prokurimit në kohë lufte, ne kemi përgjegjësi të veprojmë tani për të siguruar avantazhin ushtarak të IDF-së dhjetë vjet nga tani e më tej", ka thënë drejtori i përgjithshëm i ministrisë, Amir Baram, duke iu referuar ushtrisë izraelite.
Lufta e fundit me Iranin "përforcoi se sa kritike është marrëdhënia strategjike SHBA-Izrael dhe sa thelbësore mbetet fuqia ajrore e përparuar", ka shtuar ai.
Sipas marrëveshjes, Izraeli do të blinte një skuadrilje të katërt F-35 nga Lockheed Martin dhe një skuadrilje të dytë aeroplanësh luftarakë F-15IA nga Boeing.
Në dhjetor, Boeing mori një kontratë prej 8.6 miliardë dollarësh për Izraelin, duke përfshirë 25 F-15IA të rinj dhe një opsion për 25 të tjerë.
Baram tha se hapi tjetër do të ishte të ecnin përpara me finalizimin e marrëveshjeve me qeverinë amerikane dhe homologët ushtarakë.
Kujtojmë se SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, por një armëpushim ka qenë në fuqi që nga 8 prilli. Marina Amerikane mban një bllokadë të porteve iraniane.
Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, theksoi se konflikti iranian demonstroi fuqinë e forcës ajrore dhe rolin e saj vendimtar në mbrojtjen e Izraelit.
"Mësimet e asaj fushate kërkojnë që ne të vazhdojmë të shtyjmë përpara ndërtimin e forcës, për të siguruar epërsi ajrore për dekadat e ardhshme", tha ai.
Aeroplanët izraelitë kanë sulmuar gjithashtu militantët e Hamasit të mbështetur nga Irani në Gaza dhe militantët e Hezbollahut në Liban, që nga sulmet e Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.
Katz tha se aeroplani i ri do të çonte në një hap të rëndësishëm teknologjik në integrimin e aftësive autonome të fluturimit, sistemeve të mbrojtjes së gjeneratës së ardhshme dhe vendosjen e dominimit ushtarak izraelit në hapësirë.
"Misioni ynë është i qartë: të sigurohemi që IDF të ketë mjetet, aftësitë dhe forcën për të vepruar kudo, në çdo kohë", tha Katz. "Ne do të vazhdojmë të investojmë, të bëhemi më të fortë dhe të qëndrojmë përpara armiqve tanë - për ta mbajtur Izraelin të sigurt sot dhe në të ardhmen". /Telegrafi/