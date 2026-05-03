Duket se “humbi kontrollin”, aeroplani u përplas me një ‘urë pasagjerësh’ në aeroportin e Shangait
Një aeroplan pasagjerësh i operuar nga China Eastern Airlines u përplas me një “urë pasagjerësh” në Aeroportin Ndërkombëtar të Shangait Hongqiao të shtunën, sipas linjës ajrore.
Të gjithë pasagjerët në bord u raportuan të sigurt dhe zbritën në një "mënyrë të rregullt", tha linja ajrore në një deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Siç bëhet e ditur më tej, incidenti ndodhi rreth mesditës ndërsa aeroplani po lëvizte ngadalë drejt pozicionit të tij të parkimit.
China Eastern Airlines tha se një "defekt mekanik" ndodhi gjatë “procesit të taksisë”.
Sipas deklaratës, ekuipazhi i fluturimit ndoqi procedurat standarde, por aeroplani përfundimisht bëri "kontakt të pjesshëm" me urën e pasagjerëve.
Linja ajrore kërkoi falje për incidentin dhe konfirmoi se autoritetet kanë hapur një hetim për të përcaktuar shkakun e saktë të përplasjes. /Telegrafi/