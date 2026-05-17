Izraeli thotë se Hezbollahu nisi "fluturake armiqësore" pranë trupave të IDF në Libanin jugor
Ushtria izraelite ka dhënë një përditësim mbi operacionet e saj në Libanin jugor gjatë 24 orëve të fundit.
Ajo tha se Hezbollahu i mbështetur nga Irani nisi "fluturake armiqësore, predha mortajash dhe dronë kamikaz", që ranë pranë zonës ku po operojnë ushtarët e Forcave Mbrojtëse të Izraelit.
Sulmet kanë vazhduar pavarësisht njoftimit të SHBA-së për një zgjatje 45-ditore të armëpushimit midis Izraelit dhe Libanit, transmeton Telegrafi.
Një armëpushim fillestar u ra dakord midis vendeve më 16 prill, por si izraelitët ashtu edhe Hezbollahu kanë kryer sulme përtej kufirit që atëherë.
Izraeli ka goditur rajonin jugor të Libanit gjatë gjithë luftës, duke e përshkruar atë si një fortesë të Hezbollahut. /Telegrafi/