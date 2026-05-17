Trump poston një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale duke paralajmëruar për 'qetësi para stuhisë'
Donald Trump ishte aktiv në llogarinë e tij Truth Social edhe një herë gjatë natës dhe postoi një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale.
Ai paralajmëron për "qetësinë para stuhisë" dhe tregon presidentin amerikan të rrethuar nga anije ushtarake me rrufe që lundrojnë derisa bien retë e errëta, transmeton Telegrafi.
Dje, New York Times raportoi se SHBA-të dhe Izraeli po kalojnë nëpër përgatitjet më intensive për sulme të reja kundër Iranit, që nga armëpushimi i arritur muajin e kaluar.
Dy zyrtarë të Lindjes së Mesme thanë se të dy vendet po kërkojnë të jenë gati që javën e ardhshme.
Në anën tjetër Mbretëria e Bashkuar po vendos sistemin e ri në Lindjen e Mesme për të mbrojtur "qytetarët dhe partnerët e Mbretërisë së Bashkuar në Lindjen e Mesme nga sulmet me dronë", tha Ministria e Mbrojtjes.
Sistemi i Armëve të Vrasjes me Precizion të Avancuar (APKWS) do të instalohet në aeroplanët luftarakë RAF Typhoon për t'i mundësuar atyre të shkatërrojnë objektivat me saktësi. /Telegrafi/
