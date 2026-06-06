Arrestohen dy të dyshuar për gjuajtje me armë zjarri në Prishtinë
Njësitet e Drejtorisë së Policisë së Kryeqytetit kanë arrestuar dy persona të dyshuar për gjuajtje me armë zjarri.
"Zyrtarët policorë nga Stacioni Policor Veriu dhe Njësia për Reagim të Shpejt e Kryeqytetit kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku, si rezultat i veprimeve të shpejta operative, kanë arritur të arrestojnë dy persona të dyshuar dhe të sekuestrojnë armët e përdorura në rast", njofton Policia e Kosovës.
Të dyshuarit janë intervistuar dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, ndaj tyre është iniciuar rasti për veprat penale “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.