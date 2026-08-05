Gjykata në Gjakovë i cakton një muaj paraburgim të dyshuarit për grabitje
Gjykata Themelore në Gjakovë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë dhe i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji të pandehurit S.M., i dyshuar për veprën penale të grabitjes.
Sipas kërkesës së Prokurorisë, rasti ka ndodhur më 2 gusht 2026, rreth orës 01:30, në rrugën “Bardhyl Qaushi” në Gjakovë, pranë hyrjes së banesës së të dëmtuarit A.M.
“Me përdorimin e një thike dhe duke e kanosur, i pandehuri, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, i ka marrë të dëmtuarit 50 euro”, thuhet në vendimin e Gjykatës, duke iu referuar kërkesës së Prokurorisë.
Sipas përshkrimit të rastit, i dëmtuari ka tentuar të largohet, por i pandehuri dyshohet se e ka kapur për qafe dhe e ka ndjekur. Në këtë moment, sipas Prokurorisë, ka ndërhyrë dëshmitarja E.R.
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Para se të largohej nga vendi i ngjarjes, i dyshuari dyshohet se e ka kanosur sërish të dëmtuarin.
“Ti ke me e pagu shtrejt këtë; ja ti, ja unë, gjallë nuk ki me kon”, citohet të ketë thënë i pandehuri.
Pas raportimit të rastit në Polici, i dyshuari është arrestuar nga zyrtarët policorë.
Gjyqtari i procedurës paraprake nga Departamenti i Krimeve të Rënda, Drilon Haraçia, pas mbajtjes së seancës dëgjimore ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit.
Sipas vendimit, paraburgimi do të zgjasë nga 3 gushti deri më 2 shtator 2026.
Palët kanë të drejtë ankese ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës. /Telegrafi/