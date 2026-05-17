Vazhdon aksioni për pastrimin e Prishtinës, ekipet në terren edhe gjatë natës
Drejtori i Shërbimeve Publike në Prishtinë, Leutrim Retkoceri, ka bërë të ditur se ekipet komunale kanë vazhduar punën edhe gjatë natës, duke qenë vazhdimisht të angazhuara në terren për largimin e mbeturinave vëllimore.
Sipas tij, punëtorët kanë qenë të angazhuar me intensitet të lartë në terren, duke kryer detyrat e tyre pa ndërprerje.
Retkoceri ka shprehur mirënjohje për punëtorët, duke theksuar përkushtimin dhe angazhimin e tyre të vazhdueshëm në përmirësimin e shërbimeve publike në kryeqytet.
Ai ditë më parë njoftoi se ka nisur aksioni për largimin e mbeturinave vëllimore në Prishtinë, të cilat sipas tij prej kohësh e kanë rënduar pamjen e qytetit.
Ky aksion pritet të vazhdojë pa ndërprerje deri në pastrimin e plotë të pikave me mbeturina vëllimore dhe përmirësimin e pamjes urbane të Prishtinës. /Telegrafi/