Tankeri i parë i Katarit kalon Hormuzin që nga fillimi i konfliktit
Një tanker i Katarit i ngarkuar me gaz natyror të lëngshëm ka kaluar Ngushticën e Hormuzit në rrugën e tij për në Pakistan, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve.
Anija - Al Kharaitiyat - është tankeri i parë në pronësi dhe të operuar nga Katari që ka kaluar ngushticën që nga fillimi i konfliktit midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në fund të shkurtit, sipas analistëve të transportit detar.
Në orën 4 të mëngjesit të dielën, ajo ishte në Gjirin e Omanit, transmeton Telegrafi.
Vendet që zbatojnë sanksione ndaj Iranit do të "përballen me probleme" në Ngushticën e Hormuzit, thotë zëdhënësi i ushtrisë iraniane
Gjurmët e anijes tregojnë se ajo kaloi Hormuzin duke përdorur rrugën veriore të miratuar nga Irani pranë ishullit Qeshm, sipas faqes së gjurmimit MarineTraffic.
Al Kharaitiyat, e cila mund të transportojë më shumë se 200,000 metra kub gaz të lëngshëm, u ngarkua në qendrën e eksportit Ras Laffan të Katarit në fillim të këtij muaji.
Katari normalisht furnizon gati 20% të LNG-së botërore, por prodhimi i tij është mbyllur dhe objekti i tij kryesor është dëmtuar gjatë konfliktit. /Telegrafi/