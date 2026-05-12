Politikani iranian kërcënon kalimin në uranium të nivelit të armëve nëse SHBA-të sulmojnë
Një politikan iranian thotë se parlamenti do të shqyrtojë pasurimin e uraniumit në nivelin e kërkuar për armë bërthamore nëse SHBA-të sulmojnë përsëri.
Ebrahim Rezaei, zëdhënës i Bllokut të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Iranit, shkroi: "Një nga opsionet e Iranit në rast të një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi 90%. Ne do ta shqyrtojmë atë në parlament".
Ndërsa centralet bërthamore përdorin uranium të pasuruar në 3-5%, armët bërthamore zakonisht kërkojnë pasurim 90%, transmeton Telegrafi.
Brenda uraniumit natyror ndodhin dy lloje atomesh uraniumi, vetëm njëri prej të cilëve mund të mbajë një reaksion zinxhir bërthamor, i quajtur U-235.
Pasurimi i referohet një procesi kompleks që rrit përqendrimin e U-235, të matur si përqindje, duke e ndarë atë nga atomet e tjera të uraniumit.
Donald Trump është përpjekur vazhdimisht të justifikojë fillimin e luftës me arsyetimin se Iranit nuk duhet t'i lejohet një armë bërthamore.
Media amerikane ka raportuar se presidenti po shqyrton sulme të reja ndaj Iranit për të dobësuar pozicionin e tij negociues - megjithëse Trump ka bërë kërcënime të ngjashme për njëfarë kohe. /Telegrafi/