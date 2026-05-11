Trump thotë se të moderuarit iranianë "po vdesin për të bërë një marrëveshje"
Presidenti Donald Trump tha se ka "të moderuar" dhe "të çmendur" në marrëdhëniet me Iranin, dhe "të moderuarit po vdesin për të bërë një marrëveshje".
"Keni të moderuarit, dhe keni të çmendurit. Dhe unë mendoj se të moderuarit janë më të respektuar. Të çmendurit duan të luftojnë deri në fund", u tha ai gazetarëve në Zyrën Ovale të hënën.
Trump tha se mendon se të moderuarit janë "më të respektuar", transmeton Telegrafi.
"Të moderuarit po vdesin për të bërë një marrëveshje. Dhe pastaj keni të çmendurit, dhe mendoj se ata kanë pak frikë nga të çmendurit", tha ai.
Ndryshe, Trump tha se armëpushimi njëmujor midis SHBA-së dhe Iranit është në "mbështetje masive të jetës".
Ndërsa Trump tha se armëpushimi mbetet në fuqi, ai tha se është "jashtëzakonisht i dobët". /Telegrafi/