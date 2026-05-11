Trump thotë se armëpushimi me Iranin është në "mbështetje masive të jetës"
Presidenti Donald Trump tha se armëpushimi njëmujor midis SHBA-së dhe Iranit është në "mbështetje masive të jetës".
Ndërsa Trump tha se armëpushimi mbetet në fuqi, ai tha se është "jashtëzakonisht i dobët", transmeton Telegrafi.
"Do të thosha se armëpushimi është në mbështetje masive të jetës", u tha presidenti gazetarëve në Zyrën Ovale.
Si Irani ashtu edhe SHBA-ja kanë qëlluar me armë zjarri ndaj njëri-tjetrit në Ngushticën e Hormuzit që kur armëpushimi hyri në fuqi.
Trump të hënën akuzoi Iranin për shkelje të një marrëveshjeje për të lejuar SHBA-në të heqë furnizimin e saj me uranium të pasuruar.
"Ata e bënë dy ditë më parë. Por ata ndryshuan mendje, sepse nuk e vunë në letër", tha ai nga Zyra Ovale. /Telegrafi/