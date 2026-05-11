Trump akuzon Iranin për shkelje të marrëveshjes për heqjen e uraniumit të pasuruar
Presidenti Donald Trump të hënën akuzoi Iranin për shkelje të një marrëveshjeje për të lejuar SHBA-në të heqë furnizimin e saj me uranium të pasuruar.
"Ata e bënë dy ditë më parë. Por ata ndryshuan mendje, sepse nuk e vunë në letër", tha ai nga Zyra Ovale, transmeton Telegrafi.
Vërejtjet e Trump pasuan deklaratën e tij se kundërpropozimi më i fundit iranian për t'i dhënë fund luftës ishte "i papranueshëm".
Në negociatat që çuan në atë propozim, tha presidenti, Irani i tha administratës se do të hiqte dorë nga uraniumi i pasuruar, por se SHBA-të do të duhej të vinin dhe ta hiqnin atë.
"Ata më thanë, së pari, se do ta merrni, por do të duhet ta hiqni", tha Trump për uraniumin e varrosur nën vendet bërthamore që SHBA-të bombarduan vitin e kaluar.
"Vendi ishte aq i shkatërruar saqë vetëm një ose dy vende në botë mund ta merrnin atë", shtoi presidenti amerikan.
Trump shtoi se Kina ishte vendi tjetër që iranianët thanë se ishte i aftë të merrte uraniumin.
Pavarësisht këtyre diskutimeve, Trump tha se Irani nuk e përfshiu atë marrëveshje si pjesë të dorëzimit të tij të fundit drejtuar SHBA-së.
“Ata thjesht nuk mund ta arrijnë atë. Ata bien dakord me ne dhe pastaj e tërheqin mbrapsht”, tha ai. /Telegrafi/