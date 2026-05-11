Trump jep sinjale se do të vazhdojë të merret me regjimin iranian
Presidenti amerikan Donald Trump tregoi të hënën se do të vazhdojë të ndjekë një zgjidhje diplomatike me regjimin aktual iranian pavarësisht se hodhi poshtë propozimin e fundit drejtuar SHBA-së.
"Ata do të tërhiqen", i tha Trump, John Roberts të Fox News kur u pyet për linjat e ashpra në regjim dhe nëse ka nevojë për më shumë ndryshime në udhëheqje.
"Unë do të merrem me ta derisa të bëjnë një marrëveshje", tha presidenti, sipas Roberts.
Trump përsëriti se mund të rifillojë Operacionin Liria, por tha se Marina Amerikane që drejton anijet përmes Ngushticës së Hormuzit do të "jetë vetëm një pjesë e tij", sipas Roberts.
Ai gjithashtu i tha CBS News të hënën se një rifillim i mundshëm i projektit do të ishte "shumë më i rëndë", transmeton Telegrafi.
Në të njëjtën intervistë telefonike të CBS, presidenti tha se përgjigjja e fundit iraniane bëri lëshime për çështjen bërthamore, por tha se ato nuk ishin "të mjaftueshme". /Telegrafi/