Lituania propozon vendosjen e trupave për të mbështetur SHBA-në në Ngushticën e Hormuzit
Lituania ka propozuar dërgimin e trupave për të ndihmuar SHBA-në në Ngushticën e Hormuzit.
Këshilli shtetëror i mbrojtjes, i kryesuar nga presidenti lituanez Gitanas Nauseda, tha në një propozim drejtuar parlamentit se vendi mund të dërgojë deri në 40 ushtarë dhe personel në zonë, transmeton Telegrafi.
Sipas transmetuesit lituanez LRT, këshilli tha se miratoi vendosjen "e kapaciteteve ushtarake lituaneze... për të marrë pjesë së bashku me aleatët në operacionet ndërkombëtare të sigurisë detare që sigurojnë lundrim të lirë" në ngushticë.
Kjo vjen ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca përgatiten të presin një takim me më shumë se 40 ministra të mbrojtjes, për të diskutuar planet për të mbrojtur transportin detar në rrugën kryesore të eksportit.
E presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën se dëshiron të pezullojë taksën federale të gazit, në një përpjekje për të ulur çmimet e gazit, gjë që do të kërkonte veprime nga Kongresi.
Në një intervistë me CBS News, Trump kërkoi ndalimin e taksave për një periudhë të pacaktuar, me plane për t'i rikthyer ato gradualisht kur çmimet e tronditura nga lufta me Iranin të ulen përsëri.
"Ne do ta heqim taksën e gazit për një periudhë kohore, dhe kur çmimi i gazit të ulet, do ta lejojmë të rikthehet gradualisht," tha ai, sipas CBS News.
Taksa federale e gazit vendos një taksë prej 18.4 centësh për galon për gazin dhe 24.4 centësh për galon për naftë. Por pezullimi i këtyre taksave të akcizës do të kërkonte një akt të Kongresit - një hap që ligjvënësit kanë refuzuar ta ndërmarrin në periudhat e mëparshme të çmimeve të larta të gazit.