Mediat shtetërore iraniane: S'ka marrëveshje SHBA-Iran
Asnjë marrëveshje përfundimtare nuk është arritur mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, kanë raportuar mediat shtetërore iraniane, duke kundërshtuar pretendimet e disa agjencive ndërkombëtare për një marrëveshje të afërt.
Në një zhvillim paralel me një konferencë për shtyp të Scott Bessent, mediat shtetërore të Teheranit kanë hedhur poshtë lajmet se një marrëveshje mes dy vendeve është finalizuar apo është në pritje të miratimit politik në nivelet më të larta.
Më herët, agjencitë ndërkombëtare si Axios, Reuters dhe Associated Press kishin raportuar, duke u bazuar në burime zyrtare, se një marrëveshje e mundshme ndodhej tashmë në tryezën e presidentit amerikan, Donald Trump për miratim përfundimtar. Sipas këtyre raportimeve, marrëveshja parashihte edhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike detare në botë për transportin e naftës, shkruan skynews.
Megjithatë, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim ka deklaruar se një tekst përfundimtar i një memorandumi mirëkuptimi ende nuk është konfirmuar. Duke cituar një burim të afërt me ekipin negociues iranian, Tasnim thekson se procesi është ende në fazë diskutimesh dhe nuk ka arritur në një dokument të finalizuar.
Sipas të njëjtit burim, autoritetet në Teheran nuk e kanë informuar ende ndërmjetësuesin pakistanez se teksti i marrëveshjes është përfunduar. Gjithashtu, është bërë e ditur se pala iraniane do të njoftojë publikun vetëm pasi të përfundojnë të gjitha detajet dhe të arrihet një version përfundimtar i dakorduar nga të gjitha palët.
Ky zhvillim tregon se negociatat mbeten ende të hapura dhe të ndjeshme, ndërsa raportimet kontradiktore nga burime të ndryshme theksojnë pasigurinë rreth ecurisë reale të bisedimeve SHBA–Iran. /Telegrafi/