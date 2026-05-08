Irani dhe SHBA-ja fajësojnë njëra-tjetrën për sulmet - çfarë ndodhi në realitet
Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar sërish pas një serie incidentesh në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për sulme dhe shkelje të armëpushimit, ndërsa deklaratat e ashpra nga Uashingtoni dhe Teherani kanë rritur frikën për një përballje më të gjerë ushtarake në rajon.
Anije iraniane “në fund të detit”
Gjatë natës së kaluar, presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi se “shumë” anije iraniane ndodhen “në fund të detit”, pasi si SHBA-ja ashtu edhe Irani pretenduan se kishin sulmuar njëri-tjetrin në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit mbrëmjen e kaluar.
Ai gjithashtu insistoi se tre anije luftarake amerikane kishin kaluar “me sukses” përmes ngushticës dhe pa pësuar dëme.
SHBA akuzon Iranin për sulm “të paprovokuar”
Kjo ndodhi pasi ushtria amerikane deklaroi se forcat e saj kishin penguar “sulme iraniane të paprovokuara” dhe ishin përgjigjur me sulme vetëmbrojtëse duke goditur pozicionet e lëshimit të raketave në Iran, shkruan skynews.
Teherani më herët kishte thënë se po sulmonte anije ushtarake amerikane, duke “u shkaktuar atyre dëme të konsiderueshme”, si përgjigje ndaj asaj që e quajti shkelje të armëpushimit nga Uashingtoni.
Irani pretendon se SHBA goditi “zona civile”
Sipas ushtrisë iraniane, SHBA-ja e ka shkelur armëpushimin me Iranin duke sulmuar një cisternë iraniane nafte dhe një anije tjetër që po hynte në Ngushticën e Hormuzit.
Një zëdhënës ushtarak iranian deklaroi se SHBA-ja kreu sulme ajrore ndaj “zonave civile” përgjatë brigjeve të Bandar Khamir, Sirik dhe ishullit Qeshm.
Por bisedimet “vazhdojnë ende”
Trump tha se SHBA-ja vazhdon të negociojë me Iranin.
Duke folur në Uashington, Trump u mburr se SHBA-ja “e goditi fort” Iranin.
Megjithatë, ai tha se Teherani dhe Uashingtoni ende po negociojnë, por se Irani është “vërtet në fund të rrugës”. /Telegrafi/