Erdogan: Kundërshtojmë përhapjen e konfliktit SHBA-Iran
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, tha se Ankaraja nuk dëshiron që konflikti midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit të përhapet më tej në të gjithë rajonin.
Sipas Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë, Erdogan i bëri këto komente gjatë një takimi në Stamboll me Masrur Barzanin, kryeministrin e Qeverisë Rajonale Kurde (KRG) të Irakut.
Gjatë takimit, të dyja palët diskutuan zhvillimet më të fundit në rajon.
Erdogan shprehu shqetësim për sulmet në territorin irakian, përfshirë Erbilin, në mes të konfliktit të vazhdueshëm SHBA-Iran dhe tha se Turqia kundërshton zgjerimin e konfliktit në vendet e tjera të rajonit.
Ai tha gjithashtu se Turqia do të vazhdojë solidaritetin e saj me Qeverinë e Qeverisë së Republikës së Kurdëve (KRG) gjatë periudhës aktuale.
Duke theksuar rëndësinë e stabilitetit në Irak për rajonin e gjerë, Erdogan tha se formimi i shpejtë i qeverisë qendrore të Irakut do të mbështeste unitetin dhe kohezionin e vendit.
Presidenti turk riafirmoi angazhimin e Ankarasë për të forcuar bashkëpunimin si me qeverinë qendrore të Irakut ashtu edhe me Qeverinë e Kurdistanit të Irakut, veçanërisht në tregti, transport dhe energji. /Telegrafi/