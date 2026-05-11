Trump: Kam planin më të mirë ndonjëherë për t'i dhënë fund luftës me Iranin
Presidenti Donald Trump i është përgjigjur një pyetjeje nga një gazetar në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
Trump u tha gazetarëve të hënën se ka "planin më të mirë ndonjëherë" për t'i dhënë fund luftës me Iranin, duke e kritikuar përsëri një kundërpropozim iranian si "thjesht të papranueshëm", transmeton Telegrafi.
"Unë kam një plan - e dini, është një plan shumë i thjeshtë, nuk e di pse nuk e thoni ashtu siç është, Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore", u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.
"Pra, ne nuk do t'i lejojmë ata - ky është plani. E dini, thonë njerëzit, cili është plani? Plani është shumë i thjeshtë. Bllokada, para së gjithash, ishte pjesë e gjenialitetit ushtarak," shtoi ai.
Duke folur nga prapa Resolute Task, presidenti kritikoi ashpër ofertën e fundit të Iranit - të cilën e quajti "një propozim idiot" - duke thënë se çdo marrëveshje midis dy kombeve do të kërkonte që Irani të zotohej të ndalonte ndjekjen e një programi bërthamor përpara se ai të ishte i gatshëm ta nënshkruante.
"E dini, në luftë, duhet të ndryshosh, duhet të jesh fleksibël, ke shumë plane, por duhet të bësh plane të ndryshme në ditë të ndryshme", tha Trump.
"Por unë kam një plan të shkëlqyer - por plani është që ata nuk mund të kenë një armë bërthamore. Dhe ata nuk e thanë këtë në letrën e tyre", shtoi ai. /Telegrafi/