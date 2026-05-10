Lufta me Iranin 'nuk ka mbaruar', uraniumi duhet të hiqet – thotë Netanyahu
Rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit duhet të "hiqen" përpara se lufta SHBA-Izrael kundër Iranit të konsiderohet e mbaruar, ka thënë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në një intervistë të dielën.
"Nuk ka mbaruar, sepse ende ka material bërthamor - uranium i pasuruar - që duhet të nxirret nga Irani. Ende ka vende pasurimi që duhet të çmontohen", ka thënë Netanyahu në një fragment të një interviste që do të transmetohej më vonë të dielën në programin "60 Minutes" të CBS.
"Hyn brenda dhe e heq atë", tha udhëheqësi izraelit kur u pyet se si mund të hiqet uraniumi.
I pyetur nga CBS se si mund të nxirren rezervat e uraniumit nga Irani, Netanyahu tha se do të preferonte një marrëveshje.
"Mendoj se mund të bëhet fizikisht. Ky nuk është problemi. Nëse keni një marrëveshje dhe hyni dhe e hiqni atë, pse jo? Kjo është mënyra më e mirë".
Ndërsa i pyetur nëse ka mundësi ushtarake për të sekuestruar uraniumin e fshehur, Netanyahu tha: “Nuk do të flas për mundësitë, planet apo diçka të tillë tona ushtarake”.
“Nuk do të jap një afat kohor për këtë, por do të them se është një mision jashtëzakonisht i rëndësishëm”.
Përveç çështjes së pazgjidhur të rezervave të uraniumit, Netanyahu thotë se kishte disa qëllime të tjera lufte që ende nuk ishin arritur.
“Ende ka përfaqësues që Irani mbështet, raketat e tyre balistike që ata ende duan të prodhojnë. Tani, ne kemi degraduar shumë prej tyre, por e gjithë kjo është ende aty dhe ka punë për t’u bërë”. /Telegrafi/