Emiratet e Bashkuara Arabe hedhin poshtë pretendimet e zyrës së kryeministrit izraelit se Netanyahu vizitoi Emiratet
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mohuar pretendimet e bëra nga zyra e Benjamin Netanyahu se kryeministri izraelit vizitoi Emiratet gjatë luftës kundër Iranit.
Zyra e kryeministrit izraelit kishte thënë në një deklaratë se, "Netanyahu bëri një vizitë sekrete në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe u takua me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe".
Megjithatë, WAM zyrtar i Emirateve të Bashkuara Arabe tha: "Emiratet e Bashkuara Arabe mohojnë atë që po qarkullon në lidhje me një vizitë të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në vend, ose pritjen e ndonjë delegacioni ushtarak izraelit në territorin e saj".
"Emiratet e Bashkuara Arabe pohojnë se marrëdhëniet e saj me Izraelin janë publike dhe janë vendosur brenda kuadrit të Marrëveshjeve të Abrahamit të njohura dhe të shpallura publikisht. Këto marrëdhënie nuk bazohen në sekret ose marrëveshje klandestine. Prandaj, çdo pretendim në lidhje me vizita ose marrëveshje të pazbuluara është i pabazë nëse nuk lëshohet nga autoritetet zyrtare përkatëse në Emiratet e Bashkuara Arabe”.
"Shteti u bën thirrje mediave të jenë të sakta dhe të mos qarkullojnë informacione të padokumentuara ose t'i përdorin ato për të krijuar përshtypje politike".
Reagimi vjen pasi Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi se ai ka zhvilluar një vizitë sekrete në Emiratet e Bashkuara Arabe për t’u takuar me liderin e atij vendi mes luftës kundër Iranit.
Detaje shtesë nuk u bënë të ditura zyrtarisht, por rrjeti televiziv amerikan CBS raportoi se vizita ndodhi në fund të marsit, gjatë kulmit të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit. /Telegrafi/