NATO do të nisë stërvitje me forca të reduktuara në Detin Baltik
Stërvitjet detare të NATO-s dhe SHBA-së do të fillojnë këtë javë në Detin Baltik me forca të reduktuara në krahasim me vitin e kaluar, njoftoi sot transmetuesi TVP World.
"Në këtë periudhë, është një shenjë e fuqisë së aleancës, që po zhvillohet një stërvitje e madhe nën udhëheqjen e SHBA-së me pjesëmarrje të gjerë të NATO-s", ka thënë ushtaraku gjerman Stephan Haisch.
Stërvitja BALTOPS, e planifikuar nga 4 deri më 20 qershor, do të përfshijë rreth 20 anije nga 15 vende dhe rreth 6.000 anëtarë të personelit, afërsisht gjysma e madhësisë së stërvitjeve të vitit të kaluar.
Sipas zyrtarëve, shkalla e reduktuar pasqyron angazhimet e vazhdueshme operacionale diku tjetër, përfshirë dislokimet në Lindjen e Mesme dhe Arktik.
Megjithatë, stërvitja pritet të jetë manovra më e madhe detare në Detin Baltik këtë vit.
Operacionet do të fillojnë në Baltikun perëndimor përpara se të zhvendosen në lindje drejt zonës që rrethon ishullin suedez të Gotlandit.
Haisch tha se ruajtja e linjave detare të komunikimit mbetet mision qendror, si për logjistikën ushtarake ashtu edhe për transportin tregtar.Ai theksoi se nuk pret që Rusia të ndërmarrë veprime që do të shkaktonin klauzolën e mbrojtjes kolektive të NATO-s, të njohur si Neni 5, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme. /AA/