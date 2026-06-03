Pengmarrje në Kaliforni, i dyshuari barrikadohet në ndërtesë me pengje - negociatat vazhdojnë
Policia ishte e zënë në negociata të martën në mbrëmje me një burrë që mbante pengje brenda një ndërtese që strehon një degë të bankës Chase dhe një zyrë të distriktit shkollor në qytetin Bakersfield të Kalifornisë Jugore, thanë zyrtarët.
Oficerët që iu përgjigjën një telefonate për një kërcënim me bombë mbërritën në vendngjarje rreth orës 13:00 në ndërtesën e Bankës Chase në qendër të Bakersfield, dhe zbuluan se një burrë ishte barrikaduar brenda "së bashku me disa anëtarë të komunitetit", tha Departamenti i Policisë së Bakersfield në një deklaratë.
Përmes negociatave, dy nga pengjet u liruan dhe pjesa tjetër është në "shëndet të mirë", tha rreshteri i policisë së qytetit Eric Celedon.
"Ne kemi çdo burim në dispozicion këtu për ta çuar këtë në zgjidhjen më të sigurt të mundshme", tha ai, transmeton Telegrafi.
Ndërtesat aty pranë u evakuuan, përfshirë bashkinë dhe selinë e policisë, dhe disa rrugë u mbyllën përkohësisht, sipas zyrtarëve.
Zyrtarët vendosën një perimetër rreth ndërtesës dhe bizneseve aty pranë, thanë autoritetet.
Celedon paralajmëroi publikun të qëndronte larg zonës, duke shpjeguar se kjo është ende një situatë shumë aktive.
Një zëdhënës i JPMorgan Chase tha se dega e saj është në katin përdhes të ndërtesës dhe aktualisht është bosh. Kompania po bashkëpunon me autoritetet. /Telegrafi/
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