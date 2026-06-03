SHBA-të fillojnë tërheqjen e 1,000 trupave dhe pajisjeve nga Lituania
Shtetet e Bashkuara kanë filluar tërheqjen e më shumë se një mijë trupave dhe pajisjeve ushtarake amerikane nga Lituania pas përfundimit të një periudhe rotacioni, sipas LRT.
Forcat e tërhequra pritet të zëvendësohen nga një grup i ri ushtarësh. Megjithatë, koha dhe madhësia e vendosjes së ardhshme nuk janë konfirmuar ende, pasi Shtetet e Bashkuara po rishikojnë qëndrimin e tyre ushtarak në Evropë, transmeton Telegrafi.
Disa burime brenda sektorit të mbrojtjes së Lituanisë konfirmuan tërheqjen. Këshilltari kryesor i sigurisë kombëtare i presidentit, Deividas Matulionis, gjithashtu konfirmoi një pjesë të informacionit.
LRT vëren se në vitet e fundit, rotacionet e trupave amerikane në Lituani kanë qenë pothuajse të vazhdueshme. Pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, prania u zgjerua në një vendosje rotacionale pothuajse të përhershme prej rreth 1,000 ose më shumë anëtarësh të shërbimit, së bashku me pajisje luftarake.
Sipas zyrtarëve, periudha aktuale e tranzicionit mund të çojë në një boshllëk më të gjatë se zakonisht në praninë e trupave amerikane në terren, megjithëse një rotacion pasues pritet ende.
Këshilltari i presidentit tha se Lituania ka marrë siguri nga Shtetet e Bashkuara se trupat amerikane do të mbeten në vend, pavarësisht një shqyrtimi të vazhdueshëm të pozicionit të forcave amerikane në Evropë.
"Ne kemi marrë një siguri shumë të qartë nga amerikanët se trupat ishin dhe do të mbeten, por nuk mund të specifikoj numrin e saktë sot. Rotacioni i trupave amerikane përfshin logjistikën, kështu që është e natyrshme që mund të ndodhin boshllëqe të caktuara kohore", tha Deividas Matulionis.
Raporti vëren se që nga viti 2019, SHBA-të kanë vendosur rregullisht kontingjente me madhësi batalioni në Lituani, dhe pas fillimit të luftës në shkallë të plotë në Ukrainë, prania e tyre u zgjerua. /Telegrafi/