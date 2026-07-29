Britaniku nuk e njeh kryeministrin - i moshuari reagoi pasi iu prezantua: Sërish një tjetër? A ndërroheni çdo pesë minuta atje?
Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe, Andy Burnham, është bërë pjesë e një momenti humoristik gjatë një vizite në një shtëpi kujdesi, kur një banor nuk e kuptoi menjëherë se kush ishte personi që kishte përballë.
Gjatë prezantimit, Burnham iu drejtua banorit duke i thënë “Kënaqësi që ju takova. Unë jam Andy”.
Banori e pyeti nëse ishte Andrew, një kandidat lokal, duke iu referuar zgjedhjeve të fundit.
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Burnham u përgjigj me humor se kishte qenë kandidat vetëm disa javë më parë, por tani mbante postin e kryeministrit.
Kur dëgjoi fjalën “kryeministër”, banori pyeti me habi “Kush?”, duke shkaktuar të qeshura. Më pas ai shtoi me shaka “Përsëri një tjetër? A i ndërroni çdo pesë minuta atje?”
Momenti është shpërndarë në rrjetet sociale si një episod humoristik që pasqyron edhe paqartësinë e disa qytetarëve pas ndryshimeve të shpeshta politike në Britani në vitet e fundit.
Burnham, i njohur më herët si një figurë e rëndësishme e Partisë Laburiste dhe kryebashkiak i Mançesterit të Madh, mori detyrën e kryeministrit pas zhvillimeve të fundit politike në vend. /Telegrafi/