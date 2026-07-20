Pasardhësi i Starmer dhe kryeministri i shtatë i Mbretërisë së Bashkuar në 10 vjet, kush është Andy Burnham?
Andy Burnham u bë kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar të hënën pasi Mbreti Charles III e ftoi atë të formonte një qeveri.
Në fjalimin e tij të parë si kryeministër, Burnham u zotua të shënonte një epokë të re stabiliteti dhe t'i jepte fund krizave që kanë parë gjashtë kryeministra para tij të vijnë e të shkojnë brenda 10 viteve të fundit.
Pas një kohe larg, Burnham tani kthehet në parlament, me dëshirën dhe pritjen për të stabilizuar një anije të lëkundur të Partisë Laburiste, e cila nuk ka arritur të përmbushë shumë nga premtimet e saj të fushatës në zgjedhjet e përgjithshme të korrikut 2024.
Burnham, i cili në qershor fitoi zgjedhjet e pjesshme në Makerfield me një shifër marramendëse prej 55% të votave, duke mposhtur sfiduesit nga partia Reform UK e Nigel Farage.
Pas fitores së tij, Burnham e paralajmëroi Partinë e tij Laburiste se kishte një "shans të fundit për të ndryshuar".
Një vështrim më i afërt i deputetit të ri të Makerfield. Jeta e hershme dhe karriera
Burnham lindi në Merseyside në veriperëndim të Anglisë dhe u rrit në fshatin Culcheth në Cheshire.
Ai më parë vuri në dukje se u frymëzua për herë të parë për të hyrë në politikë pasi pa "Boys From The Blackstuff", një shfaqje televizive e vlerësuar e vitit 1982 rreth pesë burrave të papunë në Liverpool që lundronin në Britaninë e Margaret Thatcher.
"Mbaj mend që shikoja çdo episod me prindërit e mi. Atëherë e kuptova se duhej të bëja diçka", i tha Burnham revistës GQ në vitin 2019.
Tifozi i përjetshëm i futbollit të Evertonit do të vazhdonte të studionte anglisht në Universitetin e Kembrixhit përpara se të fillonte gazetarinë, duke punuar për botime tregtare si Container Management, Passenger Rail Management dhe Tank World.
Burnham bëri kalimin në politikë në të 20-at e tij të hershme, duke filluar një punë si studiuese për të ndjerën Tessa Jowell, një ish-deputete për Dulwich.
Deri në vitin 2001, ai ishte zgjedhur vetë si deputet për zonën zgjedhore Leigh të Mançesterit të Madh, një vend që e mbajti deri në vitin 2017.
Gjatë asaj kohe, ai shërbeu në një numër pozicionesh të larta ministrore, duke përfshirë atë të Sekretarit të Shtetit për Shëndetësinë dhe Sekretarit Kryesor të Thesarit.
Burnham, i cili ndan tre fëmijë me gruan e tij holandeze, Marie-France van Heelthen, më pas mori detyrën e kryetarit të Bashkisë së Mançesterit të Madh, duke mbikëqyrur zhvillimin e madh të zonës.
Qyteti i Mançesterit në veçanti është bërë një nga vendet më në modë të Mbretërisë së Bashkuar nën mbretërimin e tij, me një rritje të dukshme të dëshmuar përmes rrokaqiejve që shfaqen me shpejtësi dhe një "zhurmë" të dokumentuar mirë nëpër rrugë.
Ai qëndroi në atë rol deri në votimin e së enjtes, duke e bërë atë personin që ka shërbyer më gjatë në ato pozicione, dhe ku ai pranoi se me "disa trishtim" zgjedhja e tij do t'i jepte fund "nëntë viteve të tij të mrekullueshme" në detyrë.
"Ky rajon qyteti më ka dhënë kaq shumë, dhe është e vështirë të lë punën që dua", tha ai.
'Njeri i brendshëm i Westminsterit'
Disa nga kritikët e Burnhamit argumentojnë se ai është një "njeri klasik i brendshëm i Westminsterit që përpiqet të paraqesë veten si një i jashtëm" dhe se ai është i aftë të ndryshojë mendimin e tij në varësi të asaj që mendon se do t'i përshtatet, me shumë që tregojnë si shembull komentet e tij të luhatshme mbi Brexitin.
Debati për Brexitin është rigjallëruar në muajt e fundit, ndërsa figurat e Partisë Laburiste u ndeshën për pozicion përpara përballjes së lidershipit, dhe thirrja e mëparshme e Burnhamit që Mbretëria e Bashkuar të ribashkohet me bllokun u vu në qendër të vëmendjes në fushatën e tij zgjedhore.
Duke iu drejtuar çështjes, Burnham tha se ndërsa ai ende besonte se Brexiti i kishte kushtuar Mbretërisë së Bashkuar, ai nuk mendonte se ishte koha e duhur për të rihapur debatin.
"Pikëpamja ime është se Brexiti ka qenë i dëmshëm", tha Burnham në maj. "Por unë gjithashtu besoj se gjëja e fundit që duhet të bëjmë tani është t'i rishikojmë këto argumente."
Në vend të kësaj, Burnham është zotuar të mbështesë bizneset dhe industritë britanike dhe t'i japë fund ekonomisë së rrjedhjes poshtë, duke u theksuar mbështetësve të premten se ai do të ishte një "anëtar i parlamentit për të gjithë, sido që të votojnë".
"Kemi një mundësi për ta ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve. Ta bëjmë vendin të ndihet sikur po funksionon përsëri. T'i bëjmë njerëzit të shohin se politika mund të bëjë një ndryshim pozitiv. T'i bëjmë njerëzit të ndiejnë përsëri shpresë", tha ai.
Lideri i Restore Britain, Rupert Lowe, e përgëzoi Burnhamin për fitoren e tij. "Andy Burnham fitoi një fitore dërrmuese," vuri në dukje ai.
"Është e drejtë ta njohim këtë dhe ta përgëzojmë atë dhe ekipin e tij. Një fushatë mbresëlënëse, veçanërisht përpjekja e tyre në terren dje në Makerfield, e cila ishte e gjerë. Mjaft e drejtë", shtoi Lowe. /Telegrafi/