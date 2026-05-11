Trump do të “ushtrojë presion” mbi Xi të Kinës për Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump do të ushtrojë presion mbi Xi Jinping të Kinës për Iranin kur të takohen në Pekin në ditët në vijim, por samiti i tyre i superfuqive “shumë simbolik” do të përqendrohet në lehtësimin e tensioneve tregtare, thanë zyrtarët të dielën.
Udhëtimi i parë i Trump në Kinë në mandatin e tij të dytë do të përfshijë pompozitet dhe ceremoni, duke përfshirë një turne në Tempullin e Qiellit në Pekin dhe një banket shtetëror të shkëlqyer, tha Shtëpia e Bardhë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Temat, duke përfshirë tarifat, Tajvanin dhe garën për teknologjinë e inteligjencës artificiale dhe mineralet kritike, do të dalin gjithashtu në takimin midis udhëheqësve të ekonomive më të mëdha në botë.
“Kjo do të jetë një vizitë me rëndësi të jashtëzakonshme simbolike”, ka thënë zëvendëssekretarja kryesore e shtypit Anna Kelly.
“Por sigurisht, Presidenti Trump nuk udhëton kurrë vetëm për simbolikë. Populli amerikan mund të presë që presidenti të arrijë më shumë marrëveshje të mira në emër të vendit tonë”.
Kelly tha se vizita e Trump do të përqendrohet në "ribalancimin e marrëdhënieve me Kinën dhe prioritizimin e reciprocitetit dhe drejtësisë për të rivendosur pavarësinë ekonomike amerikane".
Trump do të mbërrijë në Pekin të mërkurën në mbrëmje për vizitën, të cilën fillimisht e shtyu në mars për shkak të luftës së vazhdueshme në Iran.
Por, me Trump që ende kërkon t'i japë fund luftës së Iranit të nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt, presidenti amerikan do të kërkojë gjithashtu të shtyjë aleatin e Teheranit, Pekinin, për të ndihmuar.
"Do të pres që presidenti të ushtrojë presion" mbi Iranin, u tha gazetarëve një zyrtar i lartë i administratës në kushte anonimiteti kur u pyet nëse Trump do të ushtronte presion Xi për këtë temë.
Zyrtari shtoi se Trump kishte ngritur shqetësime në lidhje me të ardhurat kineze për Iranin dhe Rusinë përmes shitjeve të naftës "disa herë" në telefonatat me Xi, si dhe shitjet e mallrave me rol të dyfishtë ushtarako-civil.
"Pres që kjo bisedë të vazhdojë", shtoi zyrtari.
Sanksionet e fundit të SHBA-së ndaj Kinës për shkak të luftës me Iranin ka të ngjarë të diskutohen gjithashtu, shtoi zyrtari. /Telegrafi/