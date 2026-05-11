Trump e quan përgjigjen e Iranit ndaj propozimit të paqes të SHBA-së "krejtësisht të papranueshme"
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, hodhi poshtë kushtet e Iranit për t'i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme të dielën, pasi Republika Islamike iu përgjigj propozimit të fundit të Uashingtonit më herët gjatë ditës.
Televizioni shtetëror iranian raportoi se Teherani e hodhi poshtë propozimin e SHBA-së si të barabartë me dorëzimin, duke këmbëngulur në vend të kësaj për "dëmshpërblime lufte nga SHBA-ja, sovranitet të plotë iranian mbi Ngushticën e Hormuzit, fund të sanksioneve dhe lirimin e aseteve të sekuestruara iraniane".
Vetë Trump nuk dha detaje mbi kundërpropozimin e Teheranit, por në një postim të shkurtër në platformën e tij Truth Social e bëri të qartë se po e refuzonte atë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Sapo lexova përgjigjen nga të ashtuquajturit 'Përfaqësues' të Iranit. Nuk më pëlqen -- Totalisht e papranueshme!", tha Trump.
Sipas transmetuesit shtetëror iranian IRIB, përgjigjja e Teheranit ndaj planit amerikan, i cili iu kalua ndërmjetësve pakistanezë, përqendrohet në përfundimin e luftës "në të gjitha frontet, veçanërisht në Liban", si dhe në "sigurimin e sigurisë së anijeve".
Ai ofroi pak detaje, megjithëse propozimi i SHBA-së thuhet se ishte përqendruar në zgjatjen e armëpushimit në Gjirin Persik për të lejuar bisedime mbi një zgjidhje përfundimtare të konfliktit dhe mbi programin bërthamor të kontestuar të Iranit.
Përgjigja nga Irani vjen pasi dolën raportime në media se i dërguari special i SHBA-së Steve Witkoff dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio u takuan me kryeministrin e Katarit të shtunën për të diskutuar luftën.
Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha në një intervistë me CBS që u transmetua të dielën se lufta nuk ka mbaruar sepse uraniumi i pasuruar duhet të nxirret nga Irani.
"Trump më ka thënë, 'Dua të shkoj atje' dhe mendoj se kjo mund të bëhet fizikisht", tha ai. /Telegrafi/