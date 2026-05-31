Turqia e gatshme të bashkëpunojë me Japoninë në prodhimin e dronëve
Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, tha se Turqia është e gatshme të bashkëpunojë me Japoninë në fushën e mjeteve ajrore pa pilot (UAV), duke vlerësuar se një partneritet i tillë mund të sjellë mundësi të rëndësishme për zhvillim dhe prodhim të përbashkët.
Fidan theksoi se Turqia është bërë një prodhues i rëndësishëm i dronëve, duke shtuar se Ankaraja dëshiron të forcojë më tej bashkëpunimin me Tokion në fushën e industrisë së mbrojtjes.
“Turqia dhe Japonia kanë kapacitete plotësuese dhe ne besojmë se ekziston një potencial i fortë për bashkëpunim të dobishëm reciprokisht”, tha Fidan.
Ai deklaroi se Turqia ka zhvilluar aftësi të përparuara dhe të testuara në terren në fushën e sistemeve ajrore pa pilot dhe teknologjive të përgjimit të dronëve, të cilat mund të shërbejnë si bazë për bashkëpunim.
Fidan gjithashtu vuri në dukje fusha të tjera të bashkëpunimit të mundshëm midis dy vendeve , duke përfshirë energjinë dhe transformimin digjital, duke deklaruar se ekziston një potencial i madh i pashfrytëzuar në fushat e robotikës, teknologjisë dhe zinxhirëve të furnizimit elastik. /Telegrafi/