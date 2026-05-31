Kolumbia voton në zgjedhjet presidenciale që mund të ripërcaktojnë marrëdhëniet me SHBA-në
Qytetarët e Kolumbisë i janë drejtuar qendrave të votimit për të zgjedhur një president të ri.
Zgjedhjet po mbahen pas muajsh akuzash publike midis presidentit aktual të krahut të majtë Gustavo Petro dhe homologut të tij amerikan Donald Trump për një numër çështjesh, duke përfshirë trafikun e drogës dhe ndërhyrjen amerikane në rajon.
Kushtetuta e Kolumbisë i ndalon Petros të kërkojë rizgjedhje dhe ai ka mbështetur Iván Cepeda-n, transmeton Telegrafi.
Në sfidë të tij janë kandidati i krahut të djathtë Abelardo de la Espriella dhe senatorja konservatore Paloma Valencia.
Rezultati i zgjedhjeve mund të ripërcaktojë se me cilat vende rreshtohet kombi latino-amerikan, dhe si qeveria synon të përballet me bandat e drogës mes dhunës në rritje.
Ndërsa qendrat e votimit u hapën, Petro i tha një turme në kryeqytet, Bogotá, se votimi i së dielës do të "përcaktojë se ku po shkon Kolumbia" dhe do të "përcaktojë fatin e [vendit]".
Votimi filloi në orën 08:00 dhe do të mbyllet në orën 16:00 të së dielës.
Asnjë nga kandidatët nuk duket se do të fitojë shumicën absolute, me një balotazh që pritet më 21 qershor.
Sondazhet sugjerojnë se Cepeda ka mbështetjen më të madhe, me de la Espriella rivalin e tij më të afërt.
Cepeda është zotuar të vazhdojë me politikën e administratës Petro për "paqe totale", e cila kërkonte zgjidhje të negociuara me grupet e armatosura kryengritëse që merren me trafik droge - megjithëse bisedimet kanë ngecur ose janë prishur dhe ka pasur dhunë të përtërirë.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) tha në një raport të kohëve të fundit se konflikti i armatosur në Kolumbi vitin e kaluar kishte prekur civilët më shumë në një dekadë.
Vetëm disa orë para fillimit të votimit, autoritetet në rajonin verior Cesar zhvendosën një qendër votimi pas një sulmi me dron ndaj forcave të sigurisë që la një ushtar të plagosur, raportojnë mediat lokale.
Më shumë se një e katërta e komunave të Kolumbisë përballen me njëfarë rreziku dhune ndërsa 41 milionë votuesit e vendit shkojnë në qendrat e votimit, sipas Misionit të Vëzhgimit Zgjedhor të vendit.
De la Espriella dhe Valencia janë zotuar të nisin një goditje ushtarake nëse zgjidhen.
Kandidatët presidencialë të Kolumbisë kanë bërë fushatë mes dhunës së vazhdueshme politike, me një kandidat që u qëllua për vdekje verën e kaluar. Javën e kaluar, de la Espriella u shfaq në një tubim në Medellin pas xhamit antiplumb.
Ministria e Mbrojtjes e Kolumbisë ka vendosur 408,000 ushtarë dhe policë për të siguruar zgjedhjet.
Si de la Espriella ashtu edhe Valencia kanë shprehur dëshirën për të rivendosur aleancën e ngushtë të sigurisë së Kolumbisë me SHBA-në.
Cepeda ka këmbëngulur, ashtu si Petro, që Kolumbia nuk duhet të jetë një "shtet vasal" i SHBA-së - megjithëse vëzhguesit kanë vënë re se bashkëpunimi historik kundër drogës i të dy kombeve ka vazhduar edhe gjatë mosmarrëveshjeve më të nxehta.
Kapja nga forcat amerikane e ish-Presidentit të Venezuelës, Nicolás Maduro, në janar e ka lënë Petron një nga udhëheqësit e paktë të krahut të majtë të mbetur në rajon, i cili nuk është i lidhur ideologjikisht me administratën Trump.
Trump e ka akuzuar Petron se nuk ka bërë mjaftueshëm për të parandaluar që kokaina nga vendi i tij të përfundojë në rrugët e Amerikës. Në një moment, Trump madje e quajti atë "një njeri të sëmurë që i pëlqen t'u shesë kokainë Shteteve të Bashkuara" dhe tha se "ai mund të jetë i radhës" për ndërhyrjen ushtarake amerikane.
Petro ka argumentuar se qeveria e tij ka sekuestruar sasinë më të madhe të drogës në histori. Por gjatë mandatit të tij, prodhimi i kokainës është rritur gjithashtu në nivele rekord, sipas Raportit Botëror të Kombeve të Bashkuara për Drogën 2025. Petro kundërshton metodën e numërimit të OKB-së.
Megjithatë, të dy presidentët duket se i kanë përmirësuar marrëdhëniet e tyre në një takim në Shtëpinë e Bardhë në shkurt - pas të cilit Trump e quajti mysafirin e tij "të mrekullueshëm". /Telegrafi/