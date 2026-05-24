Konvoji i ministrit bolivian u zu në pritë ndërsa mbikëqyrte pastrimin e postblloqeve
Konvoji i ministrit të punëve publike të Bolivisë u zu në pritë nga protestuesit dhe ai u zhduk për pak kohë ndërsa mbikëqyrte pastrimin e bllokadave rrugore të shtunën.
Automjeti i Mauricio Zamorës u ndalua në qytetin e Copatës të shtunën pasdite dhe u nda nga grupi, raportuan mediat lokale. Ai u gjet më vonë dhe tani është i sigurt, transmeton Telegrafi.
Ai kishte qenë në komandë të një operacioni për të hequr barrierat e ngritura nga protestuesit antiqeveritarë që synonin ngadalësimin e rrjedhës së mallrave në kryeqytetin administrativ, La Paz, dhe El Alto aty pranë.
Misioni për të krijuar të ashtuquajturat "korridore humanitare" u përball me dhunë të përtërirë nga demonstruesit, me disa konvoje që thuhet se u sulmuan me gurë dhe dinamit, transmeton Telegrafi.
Marshimet, protestat dhe bllokimet e rrugëve nga sindikatat dhe mbështetësit e ish-presidentit të krahut të majtë Evo Morales janë intensifikuar këtë javë, me përleshje me forcat e sigurisë në La Paz.
Demonstruesit shpresojnë të ushtrojnë presion mbi presidentin e qendrës së djathtë të Bolivisë, Rodrigo Paz, që të japë dorëheqjen vetëm gjashtë muaj pasi mori detyrën për shkak të masave shtrënguese të qeverisë së tij, me afrimin e tij me SHBA-në si një tjetër çështje përçarëse.
Policia dhe ushtria e Bolivisë u dërguan nga qytetet kryesore në orët e para të mëngjesit të së shtunës për të pastruar bllokadat rrugore, duke vendosur buldozerë për të pastruar gurët dhe shtyllat e betonit, me qëllim lehtësimin e rrjedhës së ushqimit dhe ilaçeve në kryeqytet.
Por në disa vende, shpërthyen përleshje me protestuesit dhe bllokadat rrugore u rivendosën.
Konvoji i Zamorës kishte qenë duke udhëtuar nëpër Copata, në jug të La Paz, kur banorët filluan ta qëllonin me gurë dhe dinamit, raportuan mediat lokale.
Automjeti i tij u nda nga të tjerët ndërsa ata po tërhiqeshin, por arriti të merrte një rrugë me dhe, sipas Agencia Noticias Fides. Megjithatë, këtu ai pësoi një pritë të dytë përpara se të ishte në gjendje të ribashkohej me konvojin.
Diku tjetër, protestuesit plaçkitën dhe dogjën një postë doganore në Achicha Arriba, në autostradën për në El Alto, pasi policia përdori gaz lotsjellës për të tentuar të shpërndante protestuesit atje. /Telegrafi/