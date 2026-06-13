Trump publikon pamjet, SHBA-ja ka eliminuar liderin e bandës "Tren de Aragua"
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka vrarë Hector Rusthenford Guerrero Flores, i njohur me nofkën “Nino Guerrero”, liderin e organizatës kriminale venezuelase Tren de Aragua.
Trump njoftoi përmes platformës Truth Social se operacioni ushtarak u krye me autorizimin e tij dhe në koordinim me autoritetet venezuelase.
Sipas tij, objektivi ishte kreu i asaj që ai e përshkroi si një nga organizatat terroriste më të dhunshme në botë.
Sekretari amerikan i Luftës, Pete Hegseth, konfirmoi se Guerrero u vra më herët gjatë kësaj jave.
Autoritetet venezuelase thanë se operacioni u zhvillua me shkëmbim informacionesh inteligjence dhe mbështetje teknologjike të specializuar.
“Nino Guerrero” konsiderohej një nga kriminelët më të kërkuar në Amerikën Latine. Ai ishte akuzuar në një gjykatë federale në New York për krime që përfshijnë trafik droge, trafikim njerëzish, pastrim parash dhe organizim kriminal, ndërsa Departamenti amerikan i Shtetit kishte ofruar deri në 5 milionë dollarë shpërblim për informacion që do të çonte në arrestimin e tij.
Banda Tren de Aragua, e cila u formua në Venezuelë dhe është zgjeruar në disa vende të Amerikës dhe Evropës, akuzohet për vrasje, zhvatje, trafik droge, trafikim njerëzish dhe aktivitete të tjera kriminale ndërkombëtare.
Trump e paraqiti operacionin si pjesë të fushatës së administratës amerikane kundër krimit të organizuar transnacional, duke theksuar se SHBA-ja do të vazhdojë të ndjekë dhe neutralizojë liderët e rrjeteve kriminale kudo që veprojnë. /Telegrafi/