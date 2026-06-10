Presidenti brazilian ndalet në mes të rrugës, frikësohet ta kalojë një urë të improvizuar
Presidenti i Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva, ka anuluar në momentet e fundit një vizitë të planifikuar në një zonë të varfër ku jetojnë shumë nga mbështetësit e tij, pasi rruga që lidh komunitetin me pjesën tjetër të zonës u vlerësua si e pasigurt për kalim.
Sipas raportimeve, presidenti dhe delegacioni i tij duhej të kalonin një urë që përdoret çdo ditë nga banorët lokalë për lëvizje dhe qasje në shërbime bazike. Megjithatë, ekipet e sigurisë kanë vlerësuar se gjendja e infrastrukturës nuk ofronte siguri të mjaftueshme për kalimin e një delegacioni presidencial, duke marrë parasysh rrezikun e mundshëm të shembjes apo dëmtimit strukturor.
Si rezultat, është marrë vendimi që kolona presidenciale të kthehet dhe vizita të mos zhvillohet, duke shmangur çdo rrezik për sigurinë e presidentit dhe ekipit shoqërues.
Ky vendim ka tërhequr vëmendje të madhe në opinionin publik brazilian, jo vetëm për vetë anulimin e vizitës, por edhe për mesazhin që ajo përcjell mbi gjendjen e infrastrukturës në zonat më të varfra të vendit. Shumë komentues e kanë parë ngjarjen si një ilustrim të qartë të pabarazive sociale, ku banorët vazhdojnë të përdorin çdo ditë ura dhe rrugë të degraduara, ndërsa ato konsiderohen të rrezikshme për zyrtarët e lartë shtetërorë.
Nga ana tjetër, mbështetës të presidentit kanë theksuar se vendimi është marrë thjesht për arsye sigurie dhe protokolli, duke kujtuar se mbrojtja e jetës së kreut të shtetit është prioritet absolut në çdo rrethanë.
Zyra e presidentit nuk ka dhënë ende një deklaratë të detajuar publike mbi incidentin, por pritet që vizita të riplanifikohet në një periudhë të mëvonshme, ndoshta me përmirësime paraprake të kushteve të qasjes në zonë.
Ngjarja ka hapur sërish debatin në Brazil për investimet në infrastrukturën bazike dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve rrugore në komunitetet rurale dhe periferike. /Telegrafi/