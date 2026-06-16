Hapet aplikimi për ankesa për ata që s’i morën 100 eurot
Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se ka afat 30 ditë për të bërë ankesa nga ata që iu është refuzuar aplikimi për 100 eurot e lëshuara për punonjësit të sektorit jo-publik.
“Qytetarët të cilëve u është refuzuar aplikimi për mbështetje nga Pakoja për Përballje me Inflacionin 2.0, kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë.
Ankesa mund t’i drejtohet Komisionit të Ankesave në Ministrinë e Financave, brenda 30 ditëve nga data e pranimit të vendimit”.
Formulari për ankesë mund të plotësohet përmes platformës për parashtrimin e ankesave.
Në këtë LINK mund të paraqisni ankesën. /Telegrafi/
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