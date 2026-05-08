SHBA godet dy cisterna iraniane në Ngushticën e Hormuzit
Një aeroplan luftarak amerikan ka qëlluar mbi dy cisterna nafte të zbrazëta me flamur iranian që po shkonin drejt porteve në Iran sot, sipas ushtrisë amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila drejton forcat amerikane në Lindjen e Mesme, tha se një aeroplan luftarak F/A-18 Super Hornet qëlloi drejt anijeve iraniane.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars ka raportuar për përplasje midis anijeve amerikane dhe forcave të armatosura të Iranit në Ngushticën e Hormuzit.
Ndryshe, tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë përshkallëzuar sërish pas një serie incidentesh në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit.
Ngushtica e Hormuzit cilësohet si një prej rrugëve më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për sulme dhe shkelje të armëpushimit, ndërsa deklaratat e ashpra nga Uashingtoni dhe Teherani kanë rritur frikën për një përballje më të gjerë ushtarake në rajon. /Telegrafi/