"Zgjidhni një anë", i dërguari i SHBA-së u bën thirrje shteteve të Gjirit të zgjedhin midis Izraelit dhe Iranit
Ambasadori i SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, u bëri thirrje shteteve arabe të Gjirit të "zgjedhin një anë" midis Izraelit dhe Iranit, duke thënë se lufta ka treguar përfitimet e normalizimit të lidhjeve me të parin.
"Zgjidhni një anë. Cilën anë do të zgjidhni", tha ai të martën në një konferencë në Tel Aviv, transmeton Telegrafi.
“Shtetet e Gjirit tani e kanë kuptuar se do të duhet të bëjnë një zgjedhje. A ka më shumë të ngjarë që të sulmohen nga Irani apo nga Izraeli? Dhe mendoj se ata mund të shikojnë përreth dhe të thonë: e dini, Izraeli na ndihmoi. Irani na sulmoi”, shtoi ai.
"Mësimi është se Izraeli nuk është armiku juaj natyror. Izraeli nuk ka për qëllim t'ju shkatërrojë. Izraeli nuk po përpiqet të marrë tokën tuaj. Nuk po dërgon raketa në territoret tuaja civile. Kush po e bën këtë? Irani po e bën”, theksoi ndër tjera Huckabee.
I dërguari amerikan më pas vlerësoi Emiratet e Bashkuara Arabe, duke thënë se ato janë një "shembull" se si një vend mund të përfitojë nga Izraeli në kohë nevoje.
"Izraeli sapo u dërgoi atyre bateri dhe personel të Iron Dome për t'i ndihmuar në operimin e tyre", tha Huckabee.
CNN raportoi më parë se Izraeli vendosi fshehurazi një sistem mbrojtës ajror të Iron Dome dhe dhjetëra ushtarë në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë luftës me Iranin, sipas një burimi izraelit të njohur me çështjen.
Raketa dhe dronët iranianë shënjestruan të gjashtë shtetet e Gjirit gjatë luftës. Emiratet e Bashkuara Arabe ishin ndër më të goditurat. /Telegrafi/