Spanja mesazh Trumpit: Nuk mund t’i përdorni bazat tona ajrore për luftën në Iran
Spanja nuk do ta braktisë angazhimin e saj ndaj ligjit ndërkombëtar pavarësisht kritikave në rritje nga Shtetet e Bashkuara për refuzimin e saj për të lejuar që bazat e saj ajrore të përdoren për luftën në Iran, tha Ministri i Jashtëm, José Manuel Albares për POLITICO.
"Ne ishim një nga vendet e pakta që dërguan trupa për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara të bëheshin komb dhe të fitonin pavarësinë", tha Albares.
"Ne duam që marrëdhënia [me SHBA-në] të ecë përpara në të njëjtën mënyrë, por nuk do të heqim dorë nga parimet tona. Ne i përmbahemi vlerave tona dhe mbrojmë interesat e qytetarëve tanë. Kjo është e vetmja gjë që më udhëzon vërtet", shtoi ai në një intervistë në Pallatin Viana, rezidencën zyrtare të ministrit të Jashtëm spanjoll, transmeton Telegrafi.
Komentet vijnë në një kohë tensionesh të larta midis Madridit dhe Uashingtonit, pasi Spanja u mohoi avionëve ushtarakë amerikanë qasje në bazat e saj ajrore për shkak të kundërshtimit të saj ndaj luftës në Iran.
SHBA-të u përgjigjën duke kërcënuar Spanjën me një embargo tregtare, tërheqje trupash dhe pezullim nga NATO.
Presidenti Donald Trump tha në fillim të marsit se qeveria spanjolle "ka qenë e tmerrshme" për refuzimin e lejimit të Uashingtonit të përdorë bazat në Morón dhe Rotafor për të nisur sulme ndaj Iranit, duke shtuar se "ne nuk duam të kemi asgjë të përbashkët me Spanjën".
"Përdorimi i këtyre bazave vjen nga një marrëveshje, një traktat midis të dy vendeve", tha Albares.
Mbretëria e Bashkuar premton aeroplanë, dronë dhe anije luftarake për misionin mbrojtës të Ngushticës së Hormuzit
"Dhe është deklaruar shumë qartë shumë herët në traktat se duhet të jetë në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara", shtoi ndër tjera ai.
"Kjo është një luftë e njëanshme. Asnjë nga aleatët [e NATO-s] nuk u konsultua ose informua. Ne nuk e dimë se çfarë po ndodh. As Spanja dhe asnjë vend tjetër. Edhe më shumë arsye për të vepruar dhe për të mbrojtur interesat e qytetarëve tanë", vazhdoi Albares.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, i tha POLITICO: "Presidenti Trump e ka bërë të qartë zhgënjimin e tij me NATO-n dhe aleatët e tjerë".
"Evropa përfiton jashtëzakonisht shumë nga dhjetëra mijëra trupa të Shteteve të Bashkuara të stacionuara në Evropë - megjithatë kërkesat për të përdorur baza ushtarake për të mbrojtur interesat amerikane u refuzuan. Presidenti në fakt e ka rivendosur pozicionin e Amerikës në skenën botërore dhe ka forcuar marrëdhëniet me jashtë - por njëkohësisht ai kurrë nuk do të lejojë që Shtetet e Bashkuara të trajtohen padrejtësisht dhe të shfrytëzohen nga të ashtuquajturit 'aleatë'", tha ajo.
Spanja, e drejtuar nga kryeministri socialist Pedro Sánchez, e ka gjetur veten një përjashtim nga BE-ja kur bëhet fjalë për Lindjen e Mesme.
Qeveria e Sánchez ka kërkuar vazhdimisht që BE të lëshojë kritika më të forta ndaj Izraelit dhe ka goditur luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Albares argumentoi se qëndrimet e Spanjës tani janë bërë kryesore brenda bllokut.
"Është e vërtetë të thuhet se ne kemi qenë të parët që kemi ndjekur këtë qasje. Për Iranin dhe për gjithçka që po ndodh në Lindjen e Mesme", tha ai.
“Duket sikur qëndrojmë vetëm, vetëm në fillim. Disa ditë më vonë, disa të tjerë fillojnë të thonë të njëjtat gjëra. Një muaj më vonë, të gjithë në Evropë thonë pikërisht atë që themi ne. Pse? Sepse është ajo që ka kuptim për interesin e qytetarëve tanë, qytetarëve evropianë, jo vetëm të qytetarëve spanjollë, dhe për vlerat tona, vlerat evropiane”, shtoi Albares.
Ai tha se BE-ja ishte në një pikë kthese, duke argumentuar se duhet të bëhet më e pavarur ndërsa paqëndrueshmëria globale thellohet dhe politika e jashtme transatlantike bëhet më pak e parashikueshme.
Ministri i jashtëm spanjoll bëri thirrje që BE-ja të zhvillojë ushtrinë e vet.
“Ne kemi nevojë për një ushtri, një kapacitet të përbashkët mbrojtës. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë ushtrinë e tyre gjithnjë e më të fortë dhe askush nuk mendon se kjo e dobëson NATO-n”, tha Albares. /Telegrafi/