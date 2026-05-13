SHBA-të dhe Irani tregojnë 'vullnet të mjaftueshëm' për të ndaluar luftën – thotë ministri i Jashtëm turk
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan ka thënë se beson që si SHBA-të ashtu edhe Irani aktualisht tregojnë "vullnet të mjaftueshëm" për të ndaluar luftën dhe për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme, duke paralajmëruar se përshkallëzimi i ri do të dëmtonte stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale.
Duke folur për Resul Serdar të Al Jazeera në një intervistë të transmetuar të martën, Fidan tha se përparësia e menjëhershme e Turqisë është të sigurojë që armëpushimi midis Uashingtonit dhe Teheranit të vazhdojë të mbahet.
"Shqetësimi ynë më urgjent është të shohim që armëpushimi po respektohet, kjo është ajo që na intereson në këtë moment", tha Fidan, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Mendoj se tani ka vullnet të mjaftueshëm... nga të dyja palët për të ndaluar luftën", shtoi ai.
Fidan paralajmëroi se luftimet e rinovuara mund të çojnë në paqëndrueshmëri më të gjerë dhe të thellojnë shqetësimet mbi ekonominë globale dhe sigurinë energjetike.
"Është e prirur ndaj përshkallëzimit, është e prirur ndaj tragjedive dhe dramave të mëtejshme, dhe efekteve negative si për ekonominë botërore ashtu edhe për stabilitetin rajonal", tha ai.
Ministri i jashtëm turk theksoi gjithashtu rëndësinë e rivendosjes së lundrimit të lirë në Ngushticën e Hormuzit në kushtet e para luftës.
“Ne duam të shohim një kalim të lirë të të gjitha anijeve, ashtu siç ndodhte para luftës”, tha ai.
Fidan tha gjithashtu se Turqia mbështet përpjekjet e ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani dhe të koordinuara me vendet rajonale, përfshirë Katarin. /Telegrafi/