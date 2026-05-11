Negociatat e paqes SHBA-Iran - ku qëndrojnë gjërat tani?
Irani dhe SHBA-ja kanë hedhur poshtë propozimet e fundit të paqes të njëri-tjetrit për t'i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.
Teherani e ka akuzuar Donald Trumpin se është i paarsyeshëm, ndërsa presidenti amerikan tha se kundërpropozimet e tij "nuk kishin rëndësi".
Ja të fundit, ndërsa të dy vendet mbeten në një bllokim:
- Trump përsëriti të mërkurën javën e kaluar se Irani dëshironte "të bënte një marrëveshje shumë", ndërsa Teherani tha se po vlerësonte një propozim të ri të paqes të SHBA-së;
- Por të dielën u raportua në mediat iraniane se Teherani i kishte hedhur poshtë planet, të cilat sipas tij do të përbënin një dorëzim ndaj "kërkesave të tepërta" të presidentit amerikan;
- Irani paraqiti një kundërpropozim, i cili thuhet se përfshinte një kërkesë për kompensim për dëmet e luftës, si dhe një fund të bllokadës amerikane në Ngushticën e Hormuzit dhe asnjë sulm të mëtejshëm;
- Trump postoi në Truth Social se kishte parë përgjigjen e Iranit. "Nuk më pëlqen - PLOTËSISHT E PAPRANUESHME!" shkroi ai;
- Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha të dielën në mediat sociale se Irani nuk do të "ulë kokën para armikut". Ai tha se hapja e dialogut midis SHBA-së dhe Teheranit "nuk do të thotë dorëzim ose tërheqje";
- Sot (e hënë), zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se propozimi i Iranit ishte "bujar dhe i përgjegjshëm" dhe se Uashingtoni vazhdoi të paraqiste "kërkesa të paarsyeshme". /Telegrafi/